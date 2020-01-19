Макгрегор поделился планами на будущее после победы за 40 секунд

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поделился планами на будущее после победы над американцем Дональдом Серроне. На пресс-конференции после боя он выразил желание подраться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Запись доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дэйна Уайт [президент UFC] против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб», — сказал Макгрегор.

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Кроме того, ирландец оценил вероятность реванша с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. «Реванш с Флойдом состоится, когда придет время», — резюмировал Макгрегор.

Ранее 19 января Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде. Для победы ему потребовалось всего 40 секунд. Он выиграл 22-й бой в карьере при четырех поражениях, одно из которых — от Нурмагомедова в октябре 2018 года.

После окончания турнира UFC 246 Уайт заявил, что следующим соперником Макгрегора станет победитель боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированного на 19 апреля в Нью-Йорке.

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