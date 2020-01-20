Каждый десятый россиянин оказался без жилья — 11 процентов граждан проживают в съемной квартире. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян проживает в многоквартирных домах (65 процентов), а более половины опрошенных (54 процента) имеют собственную квартиру или комнату в многоэтажке. Выше доля жильцов многоквартирных домов в столицах (92 процента) — 77 процентов живут в собственном жилье, а 15 процентов в съемной квартире или комнате.

В селах только четверть респондентов живет в многоквартирном доме (25 процентов), а большинство проживает в собственном частном доме (70 процентов). Среди всех опрошенных доля проживающих в частном доме составляет 31 процентов.

Согласно данным декабрьского опроса ВЦИОМ, 79 процентов россиян доверяют своим соседям. Притом 46 процентов респондентов похвастались знакомством практически со всеми соседями по подъезду, 36 процентов знают только их небольшую часть или не знают никого. Эта доля выше среди тех, кто снимает квартиру — 58 процентов.

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