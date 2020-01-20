Обнаружен изменяющий представления о Вселенной объект

Ученые Копенгагенского университета в Дании показали, что самая отдаленная галактика из известных сформировалась уже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это на миллиард лет раньше, чем показывали предыдущие исследования. Открытие этого объекта может привести к изменению современных представлений об эволюции Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Обнаруженная массивная галактика относится к умирающим, то есть в ней останавливаются процессы образования звезд. У нее также имеется сформировавшееся ядро. Это указывает на то, что, когда подобные звездные системы были «живыми», происходящие в них процессы не были настолько бурными, как у многих других галактик той эпохи.

Исследователи до сих пор не знают точного ответа на вопрос, почему галактики умирают. Например, Млечный Путь все еще «жив», и в нем медленно рождаются новые звезды, однако галактика M87, находящаяся относительно близко, уже «мертва». По мнению ученых, это может быть как-то связано с наличием активной сверхмассивной черной дыры в ядре.

В будущем астрономы планируют получить больше данных о нормальных галактиках, чтобы выяснить, какие причины заставляют их прекращать образовывать новые звезды.

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