Стало известно состояние пострадавших в пермском хостеле

В ожоговом центре Перми рассказали о состоянии пострадавших в местном хостеле «Карамель». Об этом сообщает издание 59.ru со ссылкой на заведующего центром Андрея Бабикова.

По словам Бабикова, в учреждение поступила женщина 33 лет, у нее обожжено 35 процентов тела, состояние оценивается как тяжелое. У мужчины 35 лет около 20 процентов ожогов тела, у 28-летнего мужчины — 15 процентов. Состояние обоих мужчин средней тяжести.

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Ранее сообщалось, что число пострадавших в хостеле «Карамель» увеличилось до шести человек, однако троих не госпитализировали — они будут лечиться амбулаторно. Погибли пять человек, среди них есть ребенок.

Местные жители рассказали, что управляющая компания, которая обслуживала здание с хостелом и соседние дома, практически не следила за состоянием зданий и труб. Хостел должен был закрыться через месяц из-за нарушений. В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Собственник хостела задержан.

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