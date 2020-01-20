Экономика КНДР начала расти быстрее российской

Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно. Об этом со ссылкой на южнокорейский телеканал KBS сообщает ТАСС.

В прошлом году, по оценкам экспертов, российская экономика выросла на 1-1,1 процента, хотя, в частности, S&P называет предварительные цифры в 1,3 процента.

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В следующем году прогноз Минэкономразвития составляет 1,7 процента, хотя до этого в ведомстве ожидали двух процентов. Итальянский банк UniCredit не предполагает, что в 2020-м и 2021-м российская экономика достигнет роста в 1,5 процента, а международная страховая компания Euler Hermes ожидает, что до этого уровня Россия поднимается в 2021 году. Эта же компания предсказала рост мировой экономики на 2,4 и 2,8 процента соответственно.

Между тем в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году рост российской экономики превысит среднемировой. По его мнению, к этому приведет новый инвестиционный цикл с запланированным приростом инвестиций каждый год не менее чем на 5 процентов. На данный момент ведущие мировые банки и рейтинговые агентства не видят для этого возможности.

В сообщении южнокорейского СМИ не уточняется, каким образом КНДР сумела добиться экономического роста в условии действующих в отношении страны жестких санкций. В 2017-м и 2018-м годах экономика Северной Кореи падала на 3,5 и 4,2 процента. Также KBS уточняет, что потребительские цены в стране растут быстрее, чем ВВП.

Ранее стало известно, что Россия выделит почти пять миллионов долларов для борьбы с детской смертностью в Северной Корее.

Деньги пойдут на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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