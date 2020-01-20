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Общественная палата вызвалась выстраивать диалог между россиянами и властью

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Общественная палата России (ОП) будет способствовать выстраиванию диалога между властью и россиянами для реализации задач, которые были озвучены президентом страны Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщила секретарь палаты Лидия Михеева, пишет ТАСС.

По ее словам, такой опыт имеет как федеральная, так и региональные общественные палаты. Михеева напомнила, что на сегодняшний день общественный запрос заключается не только в том, чтобы «постоянно осуществлялся общественный контроль», но и в том, чтобы подключить общество к выработке самих решений.

«Сейчас вместе с коллегами из регионов мы начинаем проводить серию мероприятий по всей России», — сказала секретарь Общественной палаты, отметив, что среди вопросов, которые волнуют граждан, — поддержка семей с детьми, борьба с бедностью, качественное питание в школах, модернизация первичного звена здравоохранения и системы оплаты труда врачей. Как добавила Михеева, участвовать в решении этих вопросов должно в том числе активное гражданское общество.

В ходе послания Федеральному собранию 15 января Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Кроме того, глава государства призвал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения. На его развитие будет дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

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