Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии. Свое заявление он сделал в интервью изданию The Times of Israel.

По словам Зеленского, он старается редко затрагивать тему религии, так как его представление о вере расходится с традиционной трактовой различных религиозных учений. Он заявил, что с богом общается только в те моменты, которые являются для него личными и важными, и в местах, где он чувствует себя комфортно.

Зеленский рассказал, что его отношение к религии сильно изменилось с детского и подросткового возраста, а атмосферу в семье он охарактеризовал как нерелигиозную. «Обычная советская еврейская семья», — пояснил он.

Ранее, рассказывая о своей семье, Зеленский называл работу учителя «одной из главных профессий» и отметил, что его бабушки были учительницами, отец преподает в университете, и его семья «всегда гордилась этой профессией».

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