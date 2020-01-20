Вооруженный гвоздодером пятикратно судимый россиянин похитил и избил односельчан

В Анабарском районе Якутии задержан житель села Саскылах, который похитил и избил двух односельчан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница села и сообщила, что ее знакомых насильно удерживают по определенному адресу, а ей удалось сбежать.

На адрес, указанный испуганной женщиной, немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов. Они выбили входную дверь в дом и нашли внутри двоих мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести и пятикратно судимого 37-летнего злоумышленника, который их удерживал.

Полицейские установили, что мужчина похитил потерпевших, приревновав к ним свою жену. Он ворвался в дом одного из них и насильно увез их на снегоходе к себе домой. Похититель прихватил и заявительницу, которая оказалась случайно в этот день у своих знакомых. Но ей удалось сбежать, пока злоумышленник заводил мужчин в дом. Добежав до ближайшего магазина, женщина позвонила в полицию, ее собственный телефон отобрал похититель.

У освобожденных полицией мужчин различные травмы: у одного сломана рука, у второго — челюсть, у женщины — синяки и ушибы. Установлено, что злоумышленник наносил им побои гвоздодером.

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания.

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