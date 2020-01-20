Ракетный удар по «джихадмобилю» показали от лица террориста

@liongeneral19 / Twitter

В Twitter появилось видео с телефона предполагаемого террориста, передвигавшегося за рулем «джихадмобиля», который подвергся удару из противотанкового ракетного комплекса. На ролик обратил внимание аккаунт @Syrian_MC, публикующий новости о сирийских военных и боевых действиях в стране.

Как следует из записи, видео показано от лица боевика, участвовавшего в атаке на силовиков на юго-востоке провинции Идлиб.

«Джихадмобилями» называют кустарно переделанные исламистскими группировками машины, усиленные некоторым подобием брони и, как правило, начиненные взрывчаткой. За основу обычно берутся пикапы и джипы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!