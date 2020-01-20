Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Правительство Финляндии захотело скоростную железную дорогу из Москвы в Хельсинки. Об этом сообщил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году. Строит магистраль российская сторона. «У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение [инициативы] с вашим правительством», — сказал Скиннари.

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О планах построить высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург в декабре сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Идея проекта появилась еще во времена СССР. Однако то, что проект будет реализован, стало понятно только в апреле 2019 года, когда его поддержал президент России Владимир Путин.

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