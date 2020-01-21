Названа сборная 23-го тура АПЛ

Определена сборная 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (по два футболиста) получили «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». В сборную также попали игроки «Бернли», «Эвертона», «Кристал Пэлас», «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед». Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Мейсон Холгейт («Эвертон»), Гари Кэхилл («Кристал Пэлас»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»).
Нападающие: Рауль Хименес («Вулерхэмптон»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).