Отправленный в аренду Кокорин продолжил тренироваться с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин провел тренировку с клубом, несмотря на сообщения об аренде игрока другим клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи». Об этом в среду, 22 января, сообщает «Матч ТВ».

Кокорин находится в расположении команды на сборе в Катаре. При этом гендиректор «Зенита» Александр Медведев дал комментарий ТАСС, в котором подтвердил договоренность с «Сочи» по поводу аренды форварда.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего у «Зенита». При этом сине-бело-голубые не делали заявлений об уходе Кокорина. В сочинском клубе объяснили это тем, что «трансферное окно еще открыто». В тот же день форвард оформил хет-трик в товарищеском матче «Зенита» с катарским «Аль-Увайнахом», после чего болельщики запустили в соцсетях флешмоб, оставляя комментарии с хештегом #ОставьтеКокорина.

В сентябре 2019-го Кокорин вернулся в «Зенит» после освобождения из колонии. Вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым он находился под стражей с октября 2018-го. Игроков задержали и впоследствии осудили за участие в двух драках в Москве.

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