Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В материале «Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе» на сайте канала журналисты отметили, что украинский лидер выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.

По данным журналистов издания, на выступлении Зеленского присутствовали несколько десятков человек. Для сравнения в материале приводится в пример выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана, во время которого, по их словам, произошел аншлаг. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком», — заключают авторы статьи.

В качестве примера абсурдных вещей в выступлении Зеленского журналисты приводят его слова о вступлении Украины в Евросоюз, а именно его высказывание о том, что ЕС следует взять Украину вместо покидающей объединение Великобритании. Кроме того, издание обратило внимание на жалобы президента на тяжелый график. По мнению Arutz 7, они выглядят противоречиво на фоне недавнего скандала с отдыхом Зеленского в Омане.

В начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. Источники сообщали, что украинский президент уехал туда отдыхать, но позднее пресс-служба главы государства разъяснила, что он проводит переговоры с местными чиновниками. Украинские журналисты провели расследование и выяснили стоимость отдыха президента.

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