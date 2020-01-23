Ласицкене порассуждала о выступлениях за другую страну

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не станет выступать за другую страну, несмотря на отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Слова спортсменки приводит Sports.ru.

«Я россиянка, хочу выступать за свою страну, хочу жить здесь, процветать в этой стране», — заявила 27-летняя Ласицкене. Спортсменка уточнила, что размышляет о инициировании судебного процесса в отношении ВФЛА. «Действия их штатных сотрудников влияют на мой имидж, мое моральное и финансовое состояние. Это факты», — подчеркнула она.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Также россиянка дважды становилась чемпионкой мира в помещении и столько же раз выигрывала континентальное первенство в помещении.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила статуса ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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