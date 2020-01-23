Двое российских автомойщиков залезли в автоцистерну и умерли

На автомойке в Камышлове Свердловской области двое рабочих попытались вымыть автоцистерну от таллового масла изнутри и погибли. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.

По его словам, водитель автоцистерны отвез партию дистиллированного таллового масла (продукт лесопереработки, в составе которого содержится большое количество смоляных и жирных кислот — прим. «Ленты.ру») и заехал на мойку вымыть бочку. Выполняя заказ, сотрудники автомойки без противогазов залезли внутрь.

«Когда водитель тягача <...> почувствовал неладное, то предпринял попытку собственными силами спасти рабочих. Надел имевшийся противогаз и попытался извлечь мужчин из цистерны, однако не смог», — добавил Горелых.

Так, погибли рабочие 1961 и 1992 годов рождения. Их тела из цистерны извлекли пожарные.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Ранее в Кемерово на одной из местных строек трое рабочих упали в шахту лифта с высоты около шести метров. Все трое госпитализированы в Областную клиническую больницу имени Подгорбунского, один из пострадавших находится в реанимации. По факту произошедшего проводится проверка. Работы велись в детской поликлинике.

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