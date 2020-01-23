Чемоданы всех прибывших из Китая россиян проверят вручную

Весь багаж и ручную кладь прилетевших из Китая россиян проверят вручную на наличие смертельного китайского коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru.

Тестом займутся сотрудники Россельхознадзора и таможенной службы. Специалисты полагают, что инфекция может попасть на территорию России в чемоданах, посылках и даже в замороженных продуктах, поскольку хорошо переносит холод.

До каких пор продлится такой режим — не уточняется.

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22 января сообщалось, что город Ухань, где были обнаружены первые зараженные вирусом, закрыт. Самолеты, автобусы и поезда из населенного пункта не будут отправляться. Сроки действия запрета не называются.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV составляет 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой.

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