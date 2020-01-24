Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг. Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter.

Инцидент произошел в общине Рот-ам-Зе. По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, есть погибшие. Агентство Reuters писало, что погибли шесть человек.

Полицейские сообщают, что стрелок задержан. Его личность пока не раскрывается. Считается, что нападавший действовал в одиночку — по предварительным данным, «на почве личного конфликта».

В октябре мужчина открыл стрельбу возле синагоги в немецком Галле, погибли два человека. Сообщалось, что он придерживался праворадикальных взглядов и действовал из антисемитских побуждений.

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