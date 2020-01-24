Названа сборная 24-го тура АПЛ

Определена сборная по итогам 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (три футболиста) получили игроки «Бернли», победившие на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:0). Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Ник Поуп («Бернли»).
Защитники: Эктор Бельерин («Арсенал»), Бен Ми («Бернли»), Флорьян Лежен («Ньюкасл»), Люка Динь («Эвертон»).
Полузащитники: Айосе Перес («Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Нейтан Редмонд («Саутгемптон»).
Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Крис Вуд («Бернли»).
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