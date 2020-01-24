Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо рассказал об особых условиях тренировочного процесса для капитана каталонцев Лионеля Месси. Его слова приводит Bild.

Тодибо заявил, что каждый игрок «Барселоны» на тренировках старается не навредить аргентинцу. «Мы все знали, что он не должен получить травму. Месси тщательно защищался на тренировках. Я многому научился у него, но всегда был осторожен», — вспомнил футболист.

Тодибо перешел из «Тулузы» в «Барселону» в январе 2019 года. В начале этого года «Шальке» арендовал защитника до конца сезона-2019/2020.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и выступает за команду на протяжении всей карьеры. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. По информации Marca, он получает 43 миллиона евро в год.

Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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