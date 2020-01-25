Боец UFC поборолся с двумя девушками одновременно и выиграл

Американский боец смешанного стиля (MMA) Грэнт Доусон согласился на спарринг со своей девушкой Элли Вэгман (также бойцом) и ее подругой Лаурой Санко. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Санко.

25-летний Доусон вступил в схватку сразу с двумя соперницами и вышел из нее победителем. «Грэнт заявил, что смог бы одолеть нас двоих... и оказался прав!» — добавила Санко в подписи к ролику.

Доусон выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В активе американца 14 побед и одно поражение по правилам MMA.

Вэгман еще не выступала в профессиональном MMA. На ее счету два любительских поединка — одна победа и одно поражение.

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