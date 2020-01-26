Фигуристка Косторная описала ночь после победы на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала, что полночи смотрела сериалы после победы в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Я пришла в номер, смотрела, смотрела, смотрела сериалы, а потом — опа, уже четыре часа утра», — описала Косторная, отметив, что вставать ей нужно было в 08:30. По подсчетам спортсменки, поспала она около трех с половиной часов.

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Также не удалось лечь вовремя Анне Щербаковой, которая заняла второе место. После церемонии награждения ее отправили на допинг-контроль. «Легла спать при первой возможности, но она представилась поздно. Здесь еще отключили все отопление, когда мы допинг сдавали, поэтому было не очень», — рассказала россиянка.

Произвольная программа у женщин-одиночниц прошла в ночь на 26 января. Косторная по ее итогам расположилась на втором месте, однако победа в короткой программе позволила ей занять итоговую первую позицию. Щербакова стала второй, бронзу завоевала еще одна россиянка Александра Трусова.

По итогам чемпионата Европы российские фигуристы завоевали 10 медалей из 12 возможных. Во всех дисциплинах россияне одержали победы.

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