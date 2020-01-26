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Тарасова призвала снять шапочку и поклониться фигуристам

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Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова призвала снять шапочку и поклониться российским фигуристам. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова отметила, что фигуристы из России заслужили максимальное уважение на проходившем в Австрии чемпионате Европы. «И говорить нечего, две медали всего отдали из 12», — прокомментировала тренер победы россиян. «Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться», — сказала Тарасова. Она поздравила всех тренеров и поблагодарила федерацию.

В австрийском Граце с с 20 по 26 января проходил чемпионат Европы по фигурному катанию-2020. Россияне выиграли все дисциплины, завоевав в общей сложности 10 медалей. Так, 24 января россиянам удалось занять весь пьедестал по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Лучшей среди них стала Алена Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Дальше сборную России ждет чемпионат мира в канадском Монреале. Турнир пройдет с 16 по 22 марта.

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