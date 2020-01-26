Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке. Видеоотчет он опубликовал на своем YouTube-канале.

Килограмм репчатого лука в донецком магазине стоит 65 рублей или 25,8 гривны, в киевском — 24 гривны. 100 граммов говядины в Донецке можно купить за 16,7 гривны, а в Киеве — за 15,4 гривны. 100 граммов куриного окорока в Донецке продают по 5,1 гривны, а в Киеве — по 4,9 гривны. Килограмм сахара стоит 12,2 гривны в донецком супермаркете и 13,2 гривны — в киевском.

Один и тот же вид хлеба в двух городах так же стоят по-разному. В Киеве за 450-граммовую буханку покупатели платят 11,5 гривны, в Донецке за 600-граммовую — 11,9 гривны.

Цены на алкоголь в Донецке оказались значительно ниже киевских. Так, литровая бутылка виски Jameson в первом случае стоит 553 гривны, а во втором — 789 гривен.

С 2014 года самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после того, как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием Вооруженных сил Украины. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!