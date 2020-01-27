Авиакомпания лишила тучных пассажирок мест в бизнес-классе из-за широкой талии

Сотрудники тайских авиалиний выгнали тучных пассажирок из бизнес-класса самолета, заявив, что их талия слишком широкая для сидений в салоне. Об этом сообщает Independent.

59-летняя Хухана Ирипа (Huhana Iripa) и две ее дочери летели из Бангкока в Окленд после операции по снижению веса. Изначально пассажирки купили места в эконом-классе, но решили полететь с комфортом после проведенной липосакции и доплатили 1328 фунтов (109 тысяч рублей) за места в бизнес-классе.

Когда они подошли к стойке регистрации, сотрудники авиакомпании начали измерять их с помощью рулетки. «Нас унизили перед остальными пассажирами», — пожаловалась 59-летняя Ирипа.

После этого семье сообщили, что они полетят в эконом-классе, несмотря на приобретенные билеты в бизнес. Им была предложена денежная компенсации в размере 225 фунтов (18 тысяч рублей), но путешественницы считают, что им должны были выплатить полную стоимость билета. В конечном счете их затраты компенсировало турагентство, через которое они бронировали перелет.

Сотрудники Thai Airways заявили, что, по правилам безопасности, в данном самолете не могут лететь пассажиры, объем талии которых превышает 142 сантиметра, так как ремень безопасности не настолько длинный. Однако Ирипу ни разу не уведомили об ограничениях в размере во время бронирования билетов.

В июле 2019 года семья обвинила перевозчика Jetstar в расизме за то, что сотрудники авиакомпании не пустили их в самолет. Перед посадкой между членами экипажа и пассажирами завязался спор, и сотрудники Jetstar забрали посадочные талоны у туристов. Как только все остальные пассажиры поднялись на борт, стало понятно, что семью Сетаре уже не пустят в самолет. В итоге авиакомпания возместила им стоимость неиспользованного авиабилета и разницу в цене, которую пассажирам пришлось отдать за билет другого перевозчика.

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