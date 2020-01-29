В Белом доме опровергли возможный запрет авиарейсов между США и Китаем. Высокопоставленный источник в администрации заявил, что Соединенные Штаты не просили авиакомпании приостановить полеты, его слова передает CNN.

Ранее сообщалось, что Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщал телеканал CNBC со ссылкой на источники. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили журналистам, что рассматриваются различные меры по сдерживанию распространения китайского вируса.

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Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть. Всего от китайского вируса погиб 131 человек. По состоянию на 29 января количество зараженных достигло 3 554 человек, включая 840 новых случаев коронавируса в провинции Хубэй.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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