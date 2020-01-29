Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро). Как сообщает Novinky.cz, 60 разработчиков организовали двухдневный хакатон, по итогам которого передали разработку властям, после чего ответственный за создание ресурса министр был уволен.

Программистов возмутила стоимость контракта, а также то, что тендер на разработку сайта и приложений по продаже разрешений на проезд по скоростным автомагистралям был закрытым.

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В ответ владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек (Tomas Vondracek) призвал сообщество объединить усилия и создать продукт, удовлетворяющий условиям тендера, но совершенно бесплатно. Его поддержало более 300 специалистов. В результате команда из 60 программистов-добровольцев собралась вместе и написала программный код сайта Ferznamka.cz за выходные и подарила его государству.

В интервью Novinky.cz Вондрачек рассказал, что хакатон посетил чешский премьер Андрей Бабиш. С 27 января Ferznamka.cz заработал в тестовом режиме, поэтому пока не продает купоны для автовладельцев.

В настоящий момент проект дает возможность приобрести виртуальные купоны за символическую сумму в несколько крон. Эти средства пойдут на благотворительность. Министр транспорта Владимир Кремлик (Vladimir Kremlik), ведомство которого и согласовало договор по разработке сайта, был отправлен в отставку.

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