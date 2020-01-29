Россиян предложили реже арестовывать из-за нехватки мест в СИЗО

Генеральная прокуратура России предложила реже арестовывать фигурантов уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Требуется расширение практики органов предварительного расследования по вопросу избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы», — сказано в сообщении прокуратуры.

В заявлении пояснили, что причиной такого предложения стало несоответствие условий содержания российским и мировым стандартам. Так, большинство следственных изоляторов (СИЗО) в стране сегодня работают «в условиях существенного переполнения». В первую очередь речь идет о СИЗО в Республике Крым, Краснодарском крае, Воронежской и Московской областях, отметили в прокуратуре.

Другой причиной переполненности следственных изоляторов прокуратура назвала то, что судьи затягивают с рассмотрением дел, а также то, что судьям не всегда удается обеспечить быстрое взаимодействие между судами и СИЗО.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в октябре прошлого года в российских СИЗО находился 98 301 человек. Такие показатели стали самыми низкими за всю историю России. По словам замдиректора ведомства Валерия Максименко, это связано с процессом гуманизации уголовного законодательства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!