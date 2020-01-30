Жесткое задержание подпольных оружейников бойцами ФСБ попало на видео

Сотрудники ФСБ изъяли 1,2 тысячи единиц боевого оружия из стрелкового клуба в Калужской области. Оперативное видео опубликовано РИА Новости в Telegram-канале.

На кадрах бойцы спецслужб стреляют из боевого оружия, жестко укладывают на землю подозреваемых и надевают наручники. Среди изъятого — винтовки и карабины, автоматы Калашникова разных модификаций, пулеметы, снайперское оружие, пистолеты и револьверы.

По версии следствия, преступная группа состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба «Паритет-СВ» в городе Юхнов, которые на базе организации создали мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое.

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