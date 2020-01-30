Президент Франции Эммануэль Макрон оценил «сделку века» президента США Дональда Трампа — предложения по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

По словам французского лидера, для достижения мира нужны двое. «Нельзя этого достичь с одной стороной», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов на полях обеда с представителями армянской диаспоры в Париже.

На вопрос, верит ли он до сих пор в концепцию «двух государств» для разрешения конфликта, Макрон ответил, что верит «в два суверенитета».

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В рамках «сделки века» Трамп предложил признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской.

В Иудее и Самарии на западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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