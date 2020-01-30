Россию посчитали «кошмарным регионом» мирового MMA

Американский репортер Джордан Брин, который составлял базу данных на сайте Sherdog.com, рассказал об угрозах, поступавших к нему из России в ходе его работы со статистикой. Его слова передает The Athletic.

Sherdog предоставляет пользователям доступ к обширной базе данных бойцов смешанных единоборств (MMA). Обозреватель The Athletic Шахин Аль-Шатти побеседовал с основателями и работниками сайта. Он пришел к выводу, что наиболее проблемным и «кошмарным регионом» с точки зрения составления статистики оказалась Россия.

По словам Брина, он неоднократно сталкивался с подозрительным заявками из России. «Это что-то с чем-то. Мы получали письма от людей, которых невозможно даже пробить в Google. Меня не раз угрожали убить за поправки в статистике боев», — утверждает Брин.

«Приходит e-mail с правительственным адресом, и чувак такой: "Я глава такого-то департамента. И, кстати, не поменяешь результат боя — тебя найдут и убьют"», — заявил Брин.

Sherdog.com — популярный сайт среди любителей MMA. Сервис Fight Finder позволяет найти статистику профессиональных бойцов, получить информацию об их будущих выступлениях.

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