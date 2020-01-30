«Стена Трампа» рухнула от ветра

Часть строящейся «стены Трампа» на границе США и Мексики рухнула от порыва сильного ветра. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что фрагменты стены упали на мексиканскую сторону. «К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перекрыть движение на соседней улице», — сказал один из пограничников. Он добавил, что инцидент будет обсуждаться со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобного в будущем.

Американский президент Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

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