Раскрыта тайна первых американцев

Ученые Университета штата Огайо в США раскрыли тайну первых людей, прибывших в Северную Америку, которые оказались более биологически разнообразными, чем считалось ранее. Долгое время специалисты полагали, что коренные американцы представляли собой однородную группу. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты с помощью компьютерной томографии проанализировали четыре древних черепа, найденных в подводных пещерах в штате Кинтана-Роо (Мексика). Они принадлежали людям, которые жили 9-13 тысяч лет назад, в конце плейстоцена и раннем голоцене, когда пещеры находились над уровнем моря. Исследователям удалось объединить рентгеновские снимки в трехмерное изображение.

Самый старый череп продемонстрировал сходство с арктическими популяциями Северной Америки, а более молодой — с жителями современной Европы. Третий череп имел признаки азиатских и индейских групп, а четвертый — арктической популяции, дополненной современными южноамериканскими чертами.

Согласно результатам, люди, которые переселялись из Азии в Северную Америку, первоначально имели высокое генетическое разнообразие. По какой-то причине это разнообразие уменьшилось, когда они рассеялись по Южной Америке.

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