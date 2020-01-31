Украина испытала новый корабль

Испытания нового корабля Военно-морских сил Украины прошли в Одессе. Об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

Испытания прошли в четверг, 30 января. Работники завода вместе с экипажем проверили работу механизмов корабля. Руководство предприятия отметило, что судно выполнило поставленные задачи в соответствии с запланированной программой.

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В Минобороны уточнили, что корабль был заложен на заводе «Кузница на Рыбальском» и спущен на воду 23 апреля 2019 года. Сейчас он дооборудуется на судоверфи «Украина». Тип и технические характеристики корабля на приводятся.

В октябре прошлого года сообщалось, что американское судно Ocean Freedom доставило в порт Одессы два патрульных катера типа Island, списанных и переданных США Украине в 2018-м. Встретить корабль прибыли представители командования ВМС двух стран и личный состав экипажей кораблей.

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