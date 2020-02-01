«Вест Хэм» упустил преимущество в два мяча в матче АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 3:3. На 30-й минуте Исса Диоп вывел хозяев вперед, в концовке первого тайма Роберт Снодграсс удвоил преимущество «молотобойцев». На 47-й минуте защитник хозяев Анджело Огбонна отправил мяч в свои ворота, но через 10 минут Снодграсс восстановил разницу в счете. На 75-й и 79-й минуте Паскаль Гросс и Гленн Мюррей точными ударами принесли ничью «чайкам».

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«Вест Хэм» набрал 24 очка и находится на 18-м месте в турнирной таблице. В активе «Брайтона» 26 очков, команда занимает 15-ю позицию.

В следующем туре «Вест Хэм» 9 февраля на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Уотфорд».

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