Неймар был наказан за издевательства над соперником и пришел в бешенство

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье». После игры бразилец пришел в бешенство из-за действий судьи, пишет AS.

Во время матча, который прошел 1 февраля, форвард неоднократно получал по ногам от соперников. В ответ на это Неймар начал использовать издевательские финты. За один из них он и был наказан — судья счел поведение бразильца неспортивным.

Встреча завершилась со счетом 5:0, сам Неймар отличиться не сумел. После финального свистка он встретился с резервным арбитром в подтрибунном помещении и вступил с ним в конфликт. В разговоре с партнером форвард пожаловался на работу судей, арбитр попросил его успокоиться, на что Неймар ответил: «Успокоиться? Иди в задницу!». Теперь нападающему грозит дисквалификация.

В нынешнем сезоне на счету Неймара 14 матчей в чемпионате Франции, в которых он забил 13 голов и отдал шесть передач. Форвард защищает цвета ПСЖ с 2017 года. Он перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. До этого он выступал за «Барселону». Нападающий неоднократно высказывал желание вернуться в каталонский клуб.

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