Вышел трейлер сериалов «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн» и «Локи»

Marvel Entertainment / YouTube

Студия Marvel опубликовала трейлер трех сериалов франшизы «Мстители». Проморолик выложен на YouTube.

В трейлер вошли отрывки из сериалов «Сокол и Зимний Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier), «Ванда/Вижн» (WandaVision) и «Локи» (Loki). Первое шоу расскажет о новом Капитане Америке — Сэме Уилсоне, ранее известном как Сокол (Энтони Маки). Его помощником выступает Баки Барнс по прозвищу Зимний Солдат (Себастиан Стэн). Действие сериала, который выйдет в 2020-м, происходит после событий фильма «Мстители: Финал».

«Ванда/Вижн», который также планируется выпустить в 2020-м, посвящен персонажам Ванде Максимов (Элизабет Олсен) и Вижену (Пол Беттани). События сериала также разворачивается после событий «Финала». «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли выйдет в 2021 году и будет посвящен приключениям главного героя во времени при помощи Тессеракта. Все телешоу планируется выпустить на Disney+.

