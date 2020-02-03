Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в понедельник, 3 февраля.

В документе сказано, что запланированный с 12 по 14 февраля форум следует перенести. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятия поручено предложить новые сроки проведения форума.

На встрече с вице-премьерами 3 февраля Мишустин предлагал отменить форум в Сочи. Он допустил, что мероприятие может состояться позже, но не уточнил возможные сроки.

Также Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом. 2 февраля премьер подписал постановление, приравнивающее коронавирус к ВИЧ и чуме.

Российский инвестиционный форум считается главной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Впервые он прошел в 2002 году в Краснодаре, в 2004-м получил статус международного, а с 2007-го стал проводиться в Сочи. Нынешнее название он получил в 2016 году.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек. Погибли 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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