Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стороны обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов и подтвердили готовность к координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка. «Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — добавили в пресс-службе президента.
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