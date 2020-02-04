Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось. Такой вывод содержится в докладе об ограничении свободы интернета в России, подготовленным экспертами правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода». Его содержание раскрывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По итогам исследования, за 2019 год было зафиксировано почти 439 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Это на треть меньше, чем в 2018-ом. Подавляющее большинство из них связаны с блокировками сайтов и сервисов, а также с запретом информации по различным основаниям.

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Установлено, что количество случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам резко сократилось (с 488,6 тысяч случаев до 161,5 тысяч). Однако эксперты подсчитали, что число запретов информации госорганами неуклонно растет — в 2019-ом насчитали почти 273 тысячи таких случаев.

Главным инициатором запретов оказалась Федеральная налоговая служба (ФНС), которая отвечает за блокировку онлайн-казино. На ее долю приходится 34,8 процента всех блокировок. За ней следуют Генеральная прокуратура (32,4 процента) и суды (16 процентов).

В исследовании также отметили два тренда, которыми запомнился 2019 год. Это распространение региональных и локальных политически мотивированных «шатдаунов» (отключение интернета в отдельных местах) и усиление давления на IT-бизнес и разработчиков программного обеспечения (ПО).

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