Украинское правительство обвинили в желании все продать и сбежать

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин обвинил правительство страны в желании все распродать и сбежать из страны. Об этом сообщает «112 Украина».

«Вы видите, как они спешат? Все распродать и свалить, это единственное, на что работает наше правительство», — заявил он.

В пример он привел железнодорожную отрасль страны, которая, по мнению депутата, «может быть прибыльной, если там не тырить». Он подчеркнул, что реальный мировой инвестор откажется вкладывать деньги в украинские железные дороги. По его мнению, украинское правительство планирует быстро продать управляющую железными дорогами компанию инвестору, который «просто выжмет из нее все соки и бросит в ужасном состоянии».

Ранее стало известно, что Киев намерен отдать железнодорожную компанию «Укрзализныця» в управление немецкому Deutsche Bahn. Предполагается, что сначала в Deutsche Bahn проведут аудит и разработают план развития украинской компании. Тогда же создадут договорную базу, на основании которой немецкие специалисты смогут работать в «Укрзализныце».

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