Эрдоган отказался обострять отношения с Россией

Турция на данном этапе не имеет необходимости обострять отношения с Россией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu в Twitter.

«Турция и Россия предпринимают серьезные стратегические инициативы», — мотивировал глава республики отказ от обострения отношений с Москвой, говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, где 2-3 февраля в результате взаимных обстрелов погибли как турецкие, так и сирийские военнослужащие.

Вместе с тем Анкара довела до сведения российской стороны невозможность игнорирования эскалации конфликта в Идлибе.

В конце января Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении договоренностей, касающихся урегулирования ситуации в Идлибе. Об этом он заявил на фоне тяжелых боев в данном регионе. 3 февраля, после того, как стало известно о гибели турецких военнослужащих в результате обстрела со стороны сирийской армии, турки нанесли ответный удар, заявив, что при этом были нейтрализованы 76 сирийских солдат.

По словам близкого к Минобороны России источника принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», ситуация в регионе в целом крайне нестабильная — с начала года позиции армии обстреливались свыше 1,2 тысячи раз, в ответ военные были вынуждены проводить наступательные операции, в том числе масштабные и при участии российской авиации.

Дипломатический источник «Ведомостей» отмечал, что Анкара на самом деле имеет рычаги давления на боевиков, но в своих политических интересах не спешит их применять. Это, в свою очередь, не устраивает Москву, однако как-либо изменить ситуацию, по мнению собеседника газеты, возможно только с помощью прямого контакта Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным. 4 февраля турецкий лидер заявил, что, возможно, позвонит Путину в связи с происходящим в Идлибе.

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