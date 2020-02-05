Кремль отреагировал на проблемы с публиковавшим компромат Telegram-каналом

Кремль отреагировал на проблемы с Telegram-каналом «Футляр от виолончели», который публиковал компромат на российских чиновников. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и его администрация не следят за ситуацией с ресурсом, передает РИА Новости.

«Нет, это не является предметом интереса для Кремля», — заявил Песков, отвечая на вопрос об осведомленности о происходящем с Telegram-каналом.

4 февраля издание Baza сообщило, что утром 27 января сотрудники ФСБ задержали в Москве авторов «Футляр от виолончели». Силовиков интересовала сим-карта, на которую был оформлен Telegram-канал. В ходе обысков ее изъяли у одного из создателей ресурса.

Позднее уточнялось, что им не грозит уголовное преследование, а задержание процессуально не оформлялось.

По словам источника, единственная цель задержания, которое неофициально назвали «профилактическим мероприятием», — получение контроля над одним из самых крупных каналов.

На «Футляр от виолончели» подписано более 410 тысяч человек. Telegram-канал специализируется на громких темах, связанных с российскими чиновниками, и публикует компромат на них. Последняя запись в ресурсе была опубликована в 10:41 27 января. В настоящее время доступа к каналу у ее авторов нет.

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