Матч юных баскетболисток завершился массовым побоищем

Матч между женскими баскетбольными командами университетов Алабамы и Южного Техаса завершился массовым побоищем. Видео появилось в Twitter Coach Bryan.
Причина драки неизвестна. По информации издания Wide World of Sports, руководство университетов начало совместное расследование обстоятельств инцидента. Представители учебных заведений осудили поведение юных спортсменок и назвали его недопустимым.
Отмечается, что матч завершился победой команды университета Южного Техаса со счетом 81:54.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!