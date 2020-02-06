Продюсер Матвиенко связал смерть солистов «Иванушек» с наркотиками и алкоголем

Продюсер Игорь Матвиенко связал смерть солистов «Иванушек International» Игоря Сорина и Олега Яковлева с наркотиками и алкоголем. Об этом сообщает «АиФ».

«Про то, что Сорин употребляет наркотики, я узнал, когда он уже ушел из "Иванушек". До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно "сидели" на наркоте», — рассказал Матвиенко, предположив, что певец употреблял галлюциногенные грибы или ЛСД.

Продюсер также признался, что знал об алкоголизме Яковлева. Он пояснил, что неоднократно пытался поговорить с исполнителем по поводу пристрастия к спиртному. При этом Матвиенко заявил, что штрафы не смогли бы помочь музыкантам в борьбе с вредными привычками.

Яковлев скончался 29 июня 2017 года на 48-м году жизни. Он умер в больнице, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Он выступал в составе «Иванушек International» с 1998 по 2013 год, после чего покинул группу ради сольной карьеры. Другой бывший член группы Игорь Сорин умер в возрасте 28 лет в 1998 году после падения с балкона шестого этажа.

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