Описана камера арестованного за избиение росгвардейца боксера

Российский боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за избиение сотрудника Росгвардии, переведен из карантинной в общую четырехместную камеру в СИЗО. Об этом пишет RT.

Спортсмен заявил, что будет учить английский, а в этом ему помогут сокамерники. По описанию журналистов, в помещении есть книги, телевизор и холодильник. Кроме того, Кушиташвили ждет, когда ему придут деньги, чтобы он смог оплатить занятия в тренажерном зале.

3 февраля боксера арестовали на два месяца. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

О задержании боксера стало известно 2 февраля. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На видео с камер наблюдения попал момент задержания спортсменов. На кадрах видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Сам боксер утверждает, что пострадавший ударился носом сам.

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