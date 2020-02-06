Украинский боксер победил россиянина и назвал Россию агрессором

Украинский боксер Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева в титульном поединке за звание чемпиона WBA International в полусреднем весе и назвал Россию агрессором. Его слова приводит Tribuna.com.

Чухаджян заявил, что ехал на поединок в Россию за чемпионским титулом. «Я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью», — высказался он. Боксер отметил, что во время поездки в Россию он не услышал критики в адрес Украины.

1 февраля Чухаджян одержал победу над Воробьевым раздельным решением судей. Поединок состоялся в Калининграде. В активе 23-летнего боксера теперь 16 побед и одно поражение.

Летом прошлого года украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной. Он посчитал, что причиной стала политика пятого президента страны Петра Порошенко.

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