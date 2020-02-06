Ким Кардашьян вышла на улицу с голыми ногами зимой и вызвала споры в сети

Пользователи сети посмеялись над нарядом телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, который она надела зимой. Фотографии знаменитости, снятые папарацци 4 февраля в Нью-Йорке, появились в Instagram-аккаунте издания Footwear News.

На прогулку по городу Кардашьян надела кожаную водолазку бледно-желтого оттенка и юбку-миди с разрезом из велюровой кожи лимонного цвета. Ноги телезвезды были наполовину оголены, а в качестве обуви она выбрала открытые золотистые босоножки на каблуке итальянского люксового бренда Bottega Veneta.

«Ким Кардашьян вышла на улицу в неожиданной зимней обуви. Скажите нам, что вы думаете: нормально ли носить сандали зимой?» — подписали публикацию администраторы аккаунта, добавив, что утром в Нью-Йорке было четыре градуса по Цельсию.

#KimKardashian just wore the most surprising winter shoe: This morning in New York (where it was around 40 degrees Fahrenheit today), the reality star was spotted in head-to-toe yellow, complete with a pair of #BottegaVenetta’s trending sandals. Tell us what you think: Should winter sandals be a thing? Shop Kim’s style at our link in bio. 📸s: Kristin Callahan/ @shutterstocknow Фото опубликовано @footwearnews

Пользователи сети бросились спорить из-за наряда Кардашьян. «Зимние сандали, вы серьезно?», «Весь ее наряд просто ужасен», «Ее образ подходит разве что для 26-градусной жары» — возмущались одни комментаторы. «Если у тебя симпатичные ноги и личный водитель, то почему нет?», «Как житель Нью-Йорка могу сказать, что это абсолютно нормально, особенно если идешь на вечеринку», «Возможно, потом она переоденется? В любом случае, ей очень идут эти босоножки» — защищали знаменитость другие.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян появляется на публике в холодное время года в откровенном наряде. Так, в феврале 2019 года телезвезда вышла на улицу в легком платье из прозрачной ткани в 15-градусный мороз. В таком виде она отправилась на открытие выставки французского дизайнера Тьерри Мюглера в Монреальский музей изящных искусств.

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