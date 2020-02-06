Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в каталонском клубе произошли масштабные изменения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito TV.

По информации источника, Месси желает, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул свой пост. Аргентинец считает, что главным тренером команды должен стать бывший полузащитник каталонцев Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Ранее 6 февраля сообщалось, что Месси задумался об уходе из «Барселоны». Форвард вступил в конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, который раскритиковал бывшего наставника команды Эрнесто Вальверде. Также капитан недоволен интенсивностью тренировок нового тренера Кике Сетьена. Известно, что последние несколько недель Месси играет через боль, которая может быть спровоцирована именно изменениями в тренировочном процессе.

Месси — лучший бомбардир и ассистент чемпионата Испании в этом сезоне. На его счету 14 голов и восемь передач в 17 матчах. Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с «Барселоной» он десять раз выигрывал национальное первенство и четыре раза — Лигу чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



