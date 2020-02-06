Украинский боксер Усик ответил стихами на сравнения с обезьяной

Украинский боксер Александр Усик в Instagram ответил стихами на оскорбления в свой адрес.

Усик обратился к участнику АТО (антитеррористической операции, с 2018 года операции объединенных сил — прим «Ленты.ру») Леониду Остальцеву, который сравнил боксера с обезьяной. Боец посчитал обвинения голословными.

На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем. Фото опубликовано @usykaa

Остальцев во время интервью на украинском «Пятом канале» негативно высказался об Усике. «Нас окружают не только Ломаченки, Усики, ну и прочие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране», — заявил он тогда.

Усик — непобежденный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В его активе 17 побед на профессиональном ринге. Осенью украинец дебютировал в тяжелом весе, выиграв у американца Чезза Уизерспуна.

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