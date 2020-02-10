Российским ученым разрешили снова общаться с иностранцами

В Министерстве науки и высшего образования снова разрешили российским ученым общаться с иностранными коллегами без ограничений и отменили приказ об ужесточении правил контактов. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости в понедельник, 10 февраля.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», — заявил Фальков.

Приказ об ужесточении правил контактов российских ученых с иностранными и международными организациями был подготовлен в августе 2019 года. Согласно тексту документа, на встречах с иностранными коллегами должны присутствовать минимум двое ученых из России. Кроме того, такие встречи возможны лишь с разрешения руководства. Позднее в Минобрнауки заявили, что приказ носит рекомендательный характер.

В Кремле новые предложения назвали перебором. Академики и членкоры Российской академии наук призвали правительство немедленно отменить «возмутительный приказ».

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